Palermo, controlli a Brancaccio: 20 denunciati per furto di energia elettrica

I Carabinieri della Compagnia Palermo Piazza Verdi, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno condotto un’operazione mirata al contrasto dell’illegalità diffusa nel quartiere Brancaccio.

Durante l’intervento in piazzale Ignazio Celona, i militari della Stazione di Brancaccio, con il supporto delle Stazioni Centro, Piazza Marina, Oreto, Mezzo Monreale e Villagrazia, nonché dei tecnici dell’Enel, hanno denunciato in stato di libertà 20 persone, di età compresa tra i 24 e gli 84 anni, tutti residenti a Palermo e in gran parte già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

Le ispezioni effettuate nelle abitazioni hanno permesso di scoprire numerosi allacci abusivi alla rete elettrica pubblica, che consentivano agli indagati di utilizzare energia senza alcun contratto di fornitura regolare.

Sequestrato un panificio per gravi irregolarità

Nel corso della stessa operazione, i Carabinieri – insieme al personale della Polizia Municipale – hanno notificato un provvedimento di sequestro preventivo a un panificio gestito da un 48enne, anch’egli denunciato in stato di libertà.

L’uomo è accusato di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, commercio di sostanze nocive, vendita di alimenti non genuini e getto pericoloso di gas, vapori e fumi.

Le verifiche, spiegano i militari, rientrano in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto alle condotte illegali che incidono sulla sicurezza e sulla qualità della vita nei quartieri periferici del capoluogo siciliano.