Palermo, chiusa per 20 giorni una nota discoteca dopo due risse

La Questura di Palermo ha adottato nuovi provvedimenti per contrastare gli episodi di violenza verificatisi durante gli eventi notturni, disponendo la chiusura temporanea di una nota discoteca della provincia. Il Questore Vito Calvino ha infatti sospeso per 20 giorni, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sia la Scia per la somministrazione di alimenti e bevande sia la licenza per i pubblici trattenimenti danzanti.

Due risse all’interno del locale: scatta il provvedimento

La decisione nasce dai gravi fatti avvenuti l’11 novembre scorso, quando all’interno della discoteca si sono verificate due violente risse, una nella zona privè e l’altra nei pressi dell’uscita, entrambe comunque all’interno del locale. Gli episodi sono stati ricostruiti dai Carabinieri intervenuti immediatamente sul posto, grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza e alle testimonianze dei numerosi presenti.

Sicurezza compromessa: transenne all’uscita e deflusso difficoltoso

Durante l’intervento, i militari hanno rilevato gravi criticità legate alla sicurezza degli avventori. Le persone, spaventate dagli scontri, hanno faticato a defluire a causa delle numerose transenne posizionate nei pressi dell’unico varco di uscita, con il rischio concreto di incidenti e infortuni. A ciò si aggiungeva la totale assenza di vie di fuga alternative e una gestione inadeguata dei flussi, elementi che hanno aggravato ulteriormente il pericolo.

Pericolo per l’ordine pubblico e clima di allarme

Il provvedimento della Questura sottolinea come le condotte violente abbiano esposto i clienti a seri pericoli, generando un diffuso allarme sociale e rendendo necessario un intervento immediato dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. La presenza di tali criticità fa ritenere concreto il rischio che simili episodi possano ripetersi.

Chiusura a fini preventivi

Alla luce degli elementi raccolti e per finalità esclusivamente preventive, il Questore Calvino ha disposto la chiusura temporanea del locale, con l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico, garantire la sicurezza dei cittadini e innalzare il livello di contrasto a situazioni di illegalità all’interno dei luoghi di aggregazione.