Niccolò Fabi live a Catania (07/11) e Palermo (08/11) con il tour teatrale e il nuovo album “Libertà negli occhi”

La nuova tournée teatrale di Niccolò Fabi “Libertà negli occhi Tour”, che sta riscontrando in tutta Italia, un’accoglienza calorosa ed emozionata, approda in Sicilia con i due prossimi appuntamenti live alle porte:

Venerdì 07 novembre – Catania, Teatro Metropolitan

Sabato 08 novembre – Palermo, Teatro Golden

Gli spettacoli, all’interno del tour organizzato e prodotto da Magellano Concerti, sono organizzati da Puntoeacapo Srl.

Gli ultimi biglietti per assistere ai live sono disponibili su www.puntoeacapo.uno, nei circuiti di vendita online e al botteghino degli eventi la sera dello spettacolo.

Il cantautore porta in scena uno spettacolo intenso, coinvolgente e profondamente emotivo.

In un’epoca che corre, Niccolò Fabi sceglie di rallentare e di accompagnare il pubblico in un viaggio intimo in cui la musica è al centro. Un impianto scenico raffinato, luci che disegnano ombre, silhouette protagoniste di uno spettacolo ricco di suggestioni che immergono il pubblico in un’atmosfera sognante che conduce all’essenza delle cose, mettendo al centro l’emozione, il pensiero e l’ascolto.

Nessun orpello, solo essenza

Il tour si conferma così non solo come un’occasione per incontrare uno degli autori più sensibili e coerenti del panorama italiano, ma come un’esperienza artistica completa: un momento di pausa dal frastuono quotidiano. Un invito a rallentare, a guardarsi dentro e, soprattutto, a lasciarsi attraversare dalla musica. Uno spettacolo fatto di delicatezza, intensità e autenticità.

La scaletta, pensata con cura, propone alcuni brani del suo ultimo album, “Libertà negli occhi”, intrecciati ad alcune delle canzoni più amate del suo repertorio.

Sul palco insieme a Niccolò Fabi ci sono gli artisti con cui ha condiviso il percorso creativo del nuovo album e che da sempre sono parte integrante del suo universo musicale: Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia. Insieme a loro anche i giovani Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’album nella baita di montagna in Val di Sole e che il cantautore ha conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, di cui è Responsabile della sezione Canzone.

“Libertà negli occhi Tour”, decimo album di inediti di Niccolò Fabi uscito per BMG, è il risultato di una vera e propria residenza artistica in una baita di montagna. Un modo antico, ma abbastanza inusuale di questi tempi, di pensare alla creazione di un disco.

L’album, disponibile in versione CD, Vinile e su tutte le piattaforme streaming (https://niccolofabi.lnk.to/libertanegliocchidigitalPR) si apre con Alba, 3 minuti e 51 secondi di sperimentazione musicale, un mix di post rock, musica ambient ed elettronica accompagnata da un solo verso “io sto, nella pausa che c’è, tra capire e cambiare”. È con questo pezzo che Niccolò Fabi ci introduce al viaggio sonoro di “Libertà negli occhi”. Si prosegue con “L’amore Capita”, un brano in pieno stile Niccolò Fabi che parte con un arrangiamento essenziale, prosegue in un continuo crescendo che fa da cornice al racconto di un amore maturo, per poi chiudersi con una lunga coda strumentale, da anni peculiarità degli arrangiamenti del cantautore. D’amore si parla anche in Casa di Gemma e in Al cuore gentile, libera parafrasi della poesia stilnovistica di Guido Guinizelli. Con Acqua che scorre, si celebra la natura e l’essenzialità della bellezza delle piccole cose; Custodi del fuoco è una riflessione sull’identità culturale, sul tempo che cambia e sulla difficoltà di evolversi sentendosi sempre a proprio agio nel mondo. Nessuna battaglia è un invito a disarmarsi, ad un’accettazione del momento presente e ad una ricerca di trasformazione interiore piuttosto che ad una battaglia contro la malattia stessa; Chi mi conosce meglio di te, scritta insieme a Roberto Angelini, è un omaggio alla scrittura, all’esperienza dello scrivere canzoni e Libertà negli occhi celebra una libertà pura e naturale legata agli anni della giovinezza, rievocando momenti semplici e intensi.

Questa la tracklist di “Libertà negli occhi”: Alba, L’amore capita, Acqua che scorre, Nessuna battaglia, Casa di gemma, Chi mi conosce meglio di te, Custodi del fuoco, Libertà negli occhi e Al cuore gentile.