Meteo Sicilia di martedì 25 novembre

Nubi sparse e schiarite su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo asciutto, salvo isolati fenomeni sui settori occidentali. In serata peggiora con piogge sparse sulle zone settentrionali dell’Isola, variabilità asciutta nella notte.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con deboli precipitazioni sulle regioni di nord-est, nevose dai 400 metri di quota sulle Alpi. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito con ancora qualche nevicata sulle Alpi orientali dai 900 metri. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con nuvolosità alternata a schiarite e tempo in prevalenza asciutto.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità compatta con piogge diffuse su tutti i settori. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con neve in Appennino dai 1300-1500 metri. In serata e in nottata piogge in esaurimento ma con molte nubi in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi in transito tra Sardegna e Campania con precipitazioni sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni in aumento con acquazzoni e temporali tra Campania e Molise, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, migliora nella notte.

Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.

