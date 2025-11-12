Meteo Sicilia di giovedì 13 novembre
Condizioni di tempo stabile per l’intera giornata su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino nubi basse o banchi di nebbia sulla Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Poche variazioni tra pomeriggio e sera con nuvolosità bassa e compatta su coste e pianure.
AL CENTRO
Stabilità prevalente nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Anche in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con ampi spazi di sereno.
AL SUD E SULLE ISOLE
Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite.
Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.