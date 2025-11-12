Meteo Sicilia di giovedì 13 novembre

12 Novembre 2025 Redazione

Condizioni di tempo stabile per l’intera giornata su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nubi basse o banchi di nebbia sulla Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Poche variazioni tra pomeriggio e sera con nuvolosità bassa e compatta su coste e pianure.

AL CENTRO

Stabilità prevalente nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Anche in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con ampi spazi di sereno.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.

Www.centrometeoitaliano.it