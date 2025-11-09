Maltempo a Palermo, strade come fiumi: salvata una coppia e il loro bimbo di 4 mesi

Una domenica di metà novembre trasformata in un incubo per molti cittadini a causa del violento acquazzone che si è abbattuto sulla città per diverse ore. Strade allagate, auto in panne, piani bassi e garage invasi dall’acqua: Palermo ancora una volta messa in ginocchio dal maltempo.

L’episodio più drammatico si è verificato intorno alle 16.15 in via Ugo La Malfa, nei pressi del sottopassaggio che conduce a viale Regione Siciliana in direzione Trapani. Una squadra ordinaria dei vigili del fuoco, insieme al Nucleo sommozzatori, è intervenuta per soccorrere tre persone rimaste intrappolate nella loro auto sommersa dall’acqua: un uomo, una donna e un neonato di appena quattro mesi. Tutti e tre sono stati tratti in salvo e affidati al personale del 118 per gli accertamenti del caso.

I disagi non si sono limitati a quella zona. Forti allagamenti si sono registrati anche a Mondello, Partanna, la Zisa e l’Uditore. In tilt la viabilità sulla bretella di viale Regione Siciliana, direzione Palermo, nei pressi di Leroy Merlin, dove si sono formate lunghe code fin dal Motel Agip. Stessa situazione in via Lanza di Scalea e via Brunelleschi, trasformate in veri e propri torrenti.

Il maltempo ha colpito anche il mondo dello sport: la partita tra Athletic Club Palermo e Nissa, valida per l’undicesima giornata del girone I di Serie D, è stata sospesa al ventesimo minuto a causa dell’impraticabilità del campo del Velodromo, completamente allagato. Dopo il sopralluogo dell’arbitro e dei due capitani, si è deciso di rinviare il match a data da destinarsi.

Una “ordinaria” domenica di novembre che ha mostrato ancora una volta la fragilità della città di fronte a ogni acquazzone, con cittadini costretti a convivere con i soliti disagi e rischi ogni volta che il cielo decide di aprirsi.