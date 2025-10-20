LIDL, “Con 14,99 euro vi riscaldate per tutto l’inverno”: i termosifoni non li accendete manco a gennaio

Lidl è il vero vincitore di quest’inverno, con meno di 15 euro ti permette di scaldarti senza pensieri, nessuno come lui.

Lidl è il supermercato che arrivato dalla Germania ci ha insegnato quanto possa essere conveniente fare la spesa. In fondo si tratta di qualcosa di cui di certo non possiamo fare a meno, tutti noi dobbiamo fare i conti con le nostre esigenze e quelle della nostra famiglia.

Ma nel pieno dell’inverno che, anche se sta tardando arriverà presto, ciò che maggiormente suscita preoccupazione è sicuramente la spesare il riscaldamento. Accenderlo è indispensabile per superare le lunghe giornate invernali e per rendere l’ambiente confortevole, ma la spesa?

Si considera che in media una famiglia italiana spende circa € 700 ogni anno per il riscaldamento e potrebbe essere arrivato il momento di tagliare definitivamente questa spesa che pesa come un vero macigno.

Lidl cosa centra? Sembra proprio che a un prezzo piccolissimo abbia la soluzione perfetta per tutti.

Lidl e le sue offerte della settimana

Puntuali come un orologio svizzero, ogni settimana arrivano le offerte Lidl, attese da tutti i consumatori che lo hanno scelto come il loro supermercato di fiducia, sono in grado di mettere sul piatto offerte veramente convenienti per evitare di dover rinunciare a qualcosa. Nel corso degli anni le proposte Lidl sono aumentate e con un occhio di riguardo nei confronti dei prodotti alimentari Lidl ha puntato molto sulle offerte complementari, tra prodotti per la casa, l’auto e l’abbigliamento. Insomma, sembra proprio non mancare nulla.

Ovviamente quello che accomuna tutte le offerte Lidl sono i prezzi, piccoli e alla portata proprio di tutti. Ma questo vuol dire rinunciare alla qualità dei prodotti? Assolutamente no, Lidl ci ha insegnato, come altri supermercati suoi concorrenti, che spesso un prezzo piccolo è semplicemente conveniente.

L’offerta da non perdere

Lidl questa volta si è superato e per andare incontro alle famiglie italiane che devono fare i conti con il freddo e con la spesa per il riscaldamento ha proposto una parure con lenzuolo con angoli, copripiumino e federe a marchio Livarno, perfette per questo inverno.

Un prezzo piccolo che permette di rinnovare la camera da letto in maniera semplice, con un tocco di eleganza. Il completo viene venduto a un prezzo di € 14,99, imbattibile per qualunque altra catena di supermercati, Come sempre succede la disponibilità è fino a esaurimento scorte, quindi meglio approfittarne subito, presso il proprio punto vendita di fiducia.