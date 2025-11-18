Il coro spontaneo che trasforma le voci in comunità torna a Palermo il 21 novembre

Un progetto di canto condiviso, diretto da Serena Ganci e promosso dall’Associazione culturale L’Ascensore

Ci sono voci che, quando si incontrano, diventano un ponte. Non servono spartiti, né tecnica: basta la voglia di partecipare, di esserci, di respirare insieme lo stesso suono. È da questa idea semplice ma profondamente umana che nasce “Cuoro Ensemble Vocale”, un progetto di canto corale aperto a tutti, promosso dall’Associazione culturale L’Ascensore.

Dopo le prime esperienze ai Cantieri Culturali alla Zisa e a Palazzo Sant’Elia, venerdì 21 novembre, Cuoro torna con un nuovo appuntamento alle Officine Bellotti (via Antonino Gagini 31, Palermo).

L’incontro inizierà alle 19.00, con un momento di accoglienza e preparazione, seguiranno le prove alle 19.30, una pausa alle 20.30 e infine, tra le 21.00 e le 21.30, prenderà forma il coro collettivo.

L’evento è gratuito e aperto a chiunque voglia unirsi, fino a esaurimento posti. Il progetto è ideato da Riccardo Matranga, gemmologo e appassionato d’arte, che con sensibilità e visione ha voluto dare forma a un luogo dove la voce diventa linguaggio universale, capace di unire persone diverse in un unico gesto collettivo. Accanto a lui, Gigi Giordano, esperto di comunicazione, contribuisce con entusiasmo a far crescere il progetto.

A dirigere il coro è la cantante e musicista palermitana Serena Ganci, artista dalla profonda ricerca vocale, accompagnata alla chitarra da Riccardo Serradifalco.

Come nella tradizione dei “choir pop-up” internazionali, nessuno conosce in anticipo il brano da eseguire: il testo viene distribuito al momento e, sotto la guida della direttrice, le voci si intrecciano in un unico respiro condiviso.

In quell’istante, la coralità si fa incontro, energia, comunità. “Cuoro” è un atto d’amore verso la città e verso il potere semplice del canto.

Un’esperienza che celebra la partecipazione, la libertà espressiva e la bellezza dell’imperfezione come forma autentica di armonia.