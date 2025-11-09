Conte, scandalo in Sicilia, la giunta vada a casa

“Quello che sta succedendo con il governo della Regione siciliana è uno scandalo a cielo aperto, diffuso, che riguarda le varie forze politiche che sono al governo e da ultimo anche gli appalti della sanità.

Noi abbiamo fatto una manifestazione per denunciare lo stato disastroso della sanità siciliana, ora abbiamo il completamento del cerchio: ora capiamo perché la sanità sta male.

Le risorse ci sono, è la politica che distrugge. Questa giunta deve andare a casa”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a margine dell’evento del Movimento “Unite”.