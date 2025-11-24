Catania, arrestato 48enne per aggressione e atti persecutori contro l’ex compagna

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni, originario di Catania, ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori e rapina nei confronti della sua ex compagna, fatti per i quali resta valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L’intervento è avvenuto in via Fimia, durante un normale servizio di pattugliamento degli agenti del Commissariato “Borgo Ognina”. I poliziotti hanno notato il 48enne mentre aggrediva la donna, dopo averle strappato dalle mani il telefono. L’uomo la stava spintonando con forza contro la saracinesca di un garage.

Gli agenti sono intervenuti immediatamente, bloccando l’aggressore e prestando soccorso alla vittima, che presentava evidenti segni di ferite al braccio e alla schiena ed era in forte stato di shock. Dopo le prime cure mediche, la donna ha sporto denuncia in Commissariato, raccontando di essere stata sorpresa dall’ex compagno all’uscita dal lavoro, dove l’uomo l’aveva prima insultata e poi aggredita fisicamente.

Secondo quanto riferito agli investigatori, la violenza sarebbe l’ennesimo episodio di una lunga serie di comportamenti ossessivi e segnati da gelosia morbosa. La donna ha spiegato di essere stata costretta a bloccare l’uomo sui social proprio a causa della sua condotta, e che, durante la relazione, più volte sarebbe stata costretta a rimanere chiusa in casa, privata del cellulare per impedirle di chiedere aiuto.

Solo pochi giorni prima del recente episodio, il 48enne si sarebbe presentato sotto l’abitazione della donna e, dopo il suo rifiuto di farlo entrare, avrebbe scagliato una grossa pietra contro una finestra dell’appartamento, mandandola in frantumi.

Sulla base degli elementi raccolti, gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno proceduto all’arresto dell’uomo. Su disposizione del pubblico ministero di turno, il 48enne è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza.