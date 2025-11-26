Capodanno a Palermo, Arisa e The Kolors i protagonisti del concerto

Arisa e The Kolors saranno i protagonisti del concerto di Capodanno 2026, in programma a Piazza Ruggero Settimo. La proposta artistica prescelta è quella presentata da “Gomad concerti”.

«Anche quest’anno – dichiara il sindaco Roberto Lagalla – l’Amministrazione comunale vuole salutare il nuovo anno con un grande evento in piazza Politeama insieme ai cittadini e ai visitatori della città con un grande evento aperto a tutti e con artisti di calibro nazionale come Arisa e i The Kolors. Sarà un momento di festa, di condivisione e di identità cittadina, da vivere in serenità e nella piena sicurezza, così come è avvenuto negli ultimi anni grazie al lavoro congiunto delle istituzioni, delle forze dell’ordine, degli organizzatori e dei volontari. Nei prossimi giorni, nel corso della conferenza stampa dedicata, presenteremo anche il programma completo delle festività: un calendario ricco, diffuso e pensato per coinvolgere non soltanto il centro, ma tante aree della città. Vogliamo che Palermo viva il Natale e il Capodanno come un’unica grande comunità, con opportunità culturali e momenti di convivialità per tutte e per tutti».

«La scelta di affidare l’organizzazione del concerto di Capodanno 2026 alla Gomad Concerti – sottolinea il vicesindaco e assessore alla Cultura, Giampiero Cannella – è il risultato di una procedura valutata con attenzione da una commissione tecnica riconosciuta per competenza, professionalità e autonomia. Sono stati esaminati i progetti per garantire qualità artistica, solidità organizzativa, sostenibilità economica e la capacità di assicurare uno spettacolo all’altezza delle aspettative della città, in questa occasione con due artisti capaci di abbracciare i gusti di diverse generazioni. La selezione rispecchia l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere eventi di alto livello e ben strutturati, che valorizzino Palermo e offrano ai cittadini una festa sicura, organizzata e di grande richiamo».