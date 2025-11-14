Caltanissetta, 19enne fugge da posto di blocco e si schianta: è grave

È ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Cannizzaro di Catania un giovane di 19 anni rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nella notte a Caltanissetta.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo — che avrebbe diversi precedenti — si trovava a bordo di uno scooter risultato rubato. Alla vista di una Volante della Questura, avrebbe accelerato nel tentativo di allontanarsi, perdendo però rapidamente il controllo del mezzo e andando a schiantarsi contro un palo.

Subito soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, dove i medici gli hanno diagnosticato un grave trauma toracico con ematoma renale. Viste le condizioni particolarmente critiche, il 19enne è stato trasferito con un elicottero del 118 al Cannizzaro di Catania.

Nel nosocomio etneo è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico e successivamente ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove i sanitari stanno monitorando l’evoluzione del quadro clinico.