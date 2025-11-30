Aste immobiliari a Catania: associazioni chiedono accertamenti sui condizionamenti nelle esecuzioni

Si è svolta ieri, davanti al Tribunale di Catania in Piazza Giovanni Verga, una manifestazione simbolica di protesta organizzata da Alessio Ossino per conto dell’Associazione Consumatori d’Italia, di Consitania e del Comitato Cittadini Esecutati. L’iniziativa ha voluto richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni su quello che gli organizzatori definiscono un problema grave e sistemico di “turbativa d’asta aggravata e continuata” nelle procedure esecutive immobiliari del territorio etneo.

La mobilitazione trae origine anche dal caso personale dello stesso Ossino, che denuncia presunte irregolarità nella vendita all’asta della propria abitazione, indicata come “unica e prima casa della famiglia Ossino”.

All’evento ha preso parte anche l’Associazione Siciliana Contribuenti. Durante il presidio, il presidente regionale di Consitalia Sicilia, Fabio Megalizzi, ha indirizzato un appello diretto alle istituzioni giudiziarie:

“Il rispetto per la magistratura è un principio fondamentale — ha dichiarato — ma proprio in nome di questo rispetto chiediamo che venga fatta piena luce sulle anomalie che sempre più cittadini denunciano. Chiediamo trasparenza, verifiche e assunzione di responsabilità nei procedimenti esecutivi immobiliari, dove emergono segnali che meritano approfondimenti seri”.

Secondo i manifestanti, da anni sarebbe attivo un “comitato d’affari strutturato” capace di influenzare aggiudicazioni e dinamiche delle vendite giudiziarie, concentrando immobili di pregio — ville, appartamenti residenziali e terreni — nelle mani di pochi soggetti ricorrenti, tra agenzie immobiliari e società costituite ad hoc. Una situazione che, secondo alcune testimonianze, avrebbe trasformato “la sezione civile immobiliare del Tribunale di Catania in una sorta di bancomat per operatori privilegiati”.

Un passaggio rilevante è stato sottolineato da Megalizzi, il quale ha ricordato che Consitalia ha già depositato diverse denunce presso la Procura della Repubblica di Messina, dove risultano aperti più fascicoli che riguarderebbero un magistrato della VI Sezione Civile Immobiliare del Tribunale di Catania. Secondo l’associazione, tali accertamenti contribuirebbero a far luce su dinamiche che da tempo destano sospetti e preoccupazioni tra cittadini ed esecutati.

I promotori della manifestazione hanno annunciato ulteriori iniziative pubbliche e l’intenzione di seguire da vicino l’evolversi delle attività investigative, ribadendo che l’obiettivo non è lo scontro con la magistratura, ma la tutela dei cittadini e il ripristino di piena trasparenza nelle procedure esecutive.